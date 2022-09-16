彰化警鹿港分局一名偵查隊賴姓巡佐，15日早上7點多，騎乘重機前往上班途中，經過大村鄉中正西路280巷2弄路口時，與橫向自小客車發生碰撞，賴姓巡佐當場捲進車底，並卡在汽車底盤拖行重傷送醫，經過一天搶救昏迷指數始終維持在3，狀況並不樂觀，據了解，院方經過家屬要求並同意，將劉一口氣送賴員返家。

47歲賴姓偵查佐在鹿港警分局8年，長官和同事都稱讚他工作認真、非常盡職，是拚命三郎，昨天上午縣長王惠美與吳坤旭等人得知後，立即前往醫院關切傷勢，同仁也都一起為他集氣、加油。

但賴員病況並未好轉，家屬決定留賴員一口氣，將賴員帶回家中。消息傳出後，分局同仁都相當悲痛不捨。

撞車事故發生的相當突然，賴姓巡佐被捲進車底還被拖行一段路，機車被撞擊下已甩到路邊，消防較護人員趕到現場，已沒有生命跡象，緊急送彰化基督教醫院搶救。

彰基表示，賴男從員基轉送至彰基，有氣腦、雙側多根肋骨骨折，併氣血胸、骨盆骨折，轉至外科加護病房，昏迷指數3，目前已裝上葉克膜搶救，還未脫險境。

由於車禍地點屬於鄉間小路，沒有紅綠燈號誌，事故發生原因和肇事責任歸屬還待進一步調查、釐清。