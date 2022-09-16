僑生雙載無照闖紅燈 2輛機車遭撞人噴飛釀1死 畫面曝光

桃園市八德區興豐路與介壽路交叉路口15日晚間發生交通事故，無照僑生騎機車雙載闖紅燈，迎面撞上2輛機車，造成4人輕、重傷，其中有名女子呈OHCA，送醫後一度有恢復心跳，不過晚間仍宣告不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
就讀台南某私立高中的21歲謝姓印尼籍僑生與20歲劉姓學生，2人因學校建教合作到桃園某工廠工作，15日晚間7時許騎乘機車雙載，從八德往大溪方向直行，卻在興豐路和介壽路二段交叉路口闖紅燈，迎面撞上2輛綠燈起步的機車，監視器畫面曝光，可見因撞擊有多名機車騎士噴飛。
遭撞的2輛機車中，1輛是30歲的賴姓女子，當場呈外科OHCA送往聖保祿醫院急救，一度恢復心跳不過仍在深夜宣告不治，另輛機車是34歲的王姓女子載著年約9歲的孩子，所幸孩子並無受傷，王女僅有擦挫傷，亦送往聖保祿醫院治療。
八德警分局表示，肇事駕駛謝生並沒有駕照，實施酒測數值為零，今天將進行報驗，詳細肇事原因還有待釐清。
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