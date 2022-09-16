保瑞(6472)宣布與台睿(6580)合作，協助CVM-1118口服癌症製劑的委託研發生產。該品項為台睿所開發的全新成分新藥，需具備高門檻的開發技術；保瑞將協助台睿生產臨床試驗藥品，並將全力支持台睿在未來新藥上市後的口服製劑量產。

台睿表示，CVM-1118為新一代的口服抗癌小分子藥物，抗癌效果強、安全性高、具有多重標靶作用機制及獨特的抑制癌細胞類管道形成(Vasculogenic mimicry, VM)之作用，可有效毒殺癌細胞並抑制惡性腫瘤移轉，目前已於美國與台灣先後完成第一期人體臨床試驗，刻正執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤二期臨床試驗中。

保瑞表示，除了生產製造，保瑞同時也以自身研發優勢，協助客戶進行產品開發評估與建議，提供一條龍的客製化服務，與台睿合作的CVM-1118即是從前端開發的品項之一，該品項為全新合成的小分子原料，在藥品的製程開發與試製層面難度極高，也展現了保瑞在CDMO的開發實力。

保瑞集團生產製造副總經理張振棠表示，本案將由保瑞旗下益邦竹南廠負責製程優化，利用保瑞製造技術優勢與既有口服控釋劑型用藥生產鏈，進行新藥試製及成品化驗，未來也能利用專精的控釋劑型膠囊充填技術，協助客戶做新劑型的開發。此合作案也是保瑞竹南廠一個重要的里程碑，益邦竹南廠未來除了主力歐美市場，也將透過其利基技術，成為亞洲區域客戶最佳的合作夥伴。