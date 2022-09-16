俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平昨天在烏茲別克出席「上海合作組織」元首峰會並於場邊會晤時，普丁重申支持「一中原則」，並譴責美國在台海的挑釁行為。對普丁顛倒是非的說法，外交部表達嚴正抗議。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，雙方在民主、自由、人權及法治等方面存在巨大差異，這是長年存在的事實與國際公認的兩岸現狀。外交部表示，自非法侵略烏克蘭以來，俄羅斯受到國際社會制裁，但中俄雙邊經貿往來反而暴增，俄羅斯曲意奉承中方發表違背事實、貶損台灣主權的不實陳述，我國強烈不滿也無法接受。

外交部強調，我國樂願與所有堅定捍衛民主自由價值理念的國家互動交往，也歡迎全球抵抗威權威脅、支持台灣的國際友人來訪。台灣政府與人民將本著自助人助的決心，全民團結一致，堅定防禦中國對台灣的文攻武嚇，並加強與包含美國在內等民主陣營國家合作。