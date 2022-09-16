「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）宣布將在打完下周賴佛盃（Laver Cup）後引退，事實上，這項進入第5屆的歐洲隊vs.世界隊對抗賽，今年也是首度邀到「四大天王」費德勒、納達爾（Rafael Nadal）、喬柯維奇（Novak Djokovic）、莫瑞（Andy Murray）一同效力歐洲隊，豈知F4第一次合體便成為絕響。

賴佛盃旨在打造網壇的萊德盃（高爾夫），由歐洲好手對抗其他球星，前4屆都由歐洲隊勝出。今年賽事排在9月23至25日，於倫敦的O2室內體育館進行。

四大天王過去不曾在賴佛盃合體，畢竟這項賽事訂在美網結束後兩周舉行，而首度舉辦的2017年，莫瑞恰恰就是在該屆美網開打前兩天宣布因髖部傷勢缺席，此後動過兩次手術，始終未能回到往昔水準，一度呈現半退休狀態。

但莫瑞沒有放棄網球，今年世界排名拚回前50，也在6月底宣布接受歐洲隊隊長、瑞典傳奇球王柏格（Bjorn Borg）的邀請，首次參加賴佛盃。加上2月初率先確認參賽的納達爾、費德勒，7月下旬喬帥也確定成為歐洲隊的第4名成員，終於促成夢幻組合。

然而，隨著費爸15日宣布將在賴佛盃後退役，F4首次合體便成絕響，不過能讓其餘三位天王同場見證，似乎也是費爸「最後一舞」的最佳安排。

賴佛盃的歐洲隊、世界隊各有6人，歐洲隊最後兩位成員是希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與今年法網、美網雙料亞軍魯德（Casper Ruud）。世界隊則由美國名將馬克安諾（John McEnroe）擔任隊長，麾下6人以21歲美國小將弗里茲（Taylor Fritz）的世界排名12最高，卡司遠遜於歐洲隊。