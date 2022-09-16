水餃是許多人心中的國民美食，一名網友分享，去賣場買了大包裝的冷凍水餃，吃了以後很失望，認為果然還是手工水餃最好吃。貼文引起網友討論，不少人認同原PO的看法，另有許多人則推薦心目中的好吃水餃名單，其中有一家水餃被狂推，雖然價格稍微貴了點，但真的是冷凍水餃的頂端，連醬油都不用沾就很好吃。

一名網友日前在PTT上發文表示，最近去大賣場買了一包冷凍水餃回家，煮來吃以後卻很失望，因為他咬了一口發現，水餃的皮不是很有彈性，內餡的肉也沒很多汁，讓他忍不住感嘆說，果然最好吃的冷凍水餃還是要手工包的。

貼文引起網友討論，不少人認同地說，手工包的水餃絕對完勝大賣場中多數的冷凍水餃，「隨便一間菜市場現場包的水餃，都屌打賣場冷凍」、「菜市場或是水餃專賣店隨便都完勝」、「跟手工水餃比的話，賣場的大部分都輸吧」、「水餃真的是現包的最好吃」、「手工水餃真的比較好吃」。

另有許多網友紛紛推薦自己心目中好吃的水餃名單，其中不乏及第水餃、灣仔碼頭、台糖水餃、標太郎水餃、八方雲集等知名品牌。不過，其中被最多人點名的是「東門興記」的水餃，「興記，因為是林青霞的愛店，所以有買來吃看看，確實蠻好吃的，但就是不便宜」、「推東門興記，好吃但有點貴」。