民進黨台北市長參選人陳時中日前提出「廣設免治馬桶」政策，宣傳影片卻因偷窺舉動，引發性騷擾疑慮遭砲轟，昨（15）日在政大校園中就有人將其「偷窺照」貼在男廁惡作劇。對此，陳表示，只要符合校規他並不在意，卻酸政大畢業的對手蔣萬安，「他覺得有創意，若以後別人創意在他身上，就要請大家多包涵了」。陳的說法惹怒大批網友，大罵他到底「臉皮多厚」。

有政大學生14日在臉書「NCCU政大學生交流板」貼出男廁照片，廁所隔板上竟然出現陳時中的頭像，讓PO文網友直呼「哪個北七貼的害我挫在褲子上」。網友也說，撇除選舉、性騷擾和褲子問題不談，這個裝置藝術達到從線上到線下、從虛擬到實體的新高度。但網友也表示已經將照片撕掉。

陳時中昨日出席美容美髮業後援會成立大會，被問及政大學生以他的頭像來惡作劇，陳回應，學校有學校的校規，符合就可以，他不會在意；至於政大畢業的國民黨台北市長候選人蔣萬安稱讚「政大學弟有創意」，陳則直言：「他覺得有創意，若以後別人創意在他身上，就要請大家多包涵了。」

陳時中"大頭"現身政大男廁! 學生嚇歪"快尿褲子"?!│中視新聞 20220915

此說法引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「究竟臉皮多厚才會說出這種話？」「我看見陳時爭即將敗選的痕跡了！被年輕人惡整、被批圖揶揄、被看衰，成為大家調侃的對象。民進黨一定沒想到『反噬』得這麼快，報應落在陳時中的身上」、「陳時中若有羞恥心早就直接退選了」、「自己犯錯還敢酸人，果然臉皮比牆厚」、「政客做不良示範帶壞學生」。