遠傳電信今（16）日上午9時於遠傳台北資訊園區（三創生活園區）門市盛大開賣iPhone14新機，遠傳電信總經理井琪親臨開賣會現場與熱情果粉們打招呼，與果粉共同迎接全新iPhone亮相，她相當看好今年iPhone 14銷售狀況，會比前一代成長3至4成，貨量也相當充足，「老大哥（中華電）說（賣）20萬隻，我們就跟進」。

年約37歲民眾吳先生，也提前近22小時徹夜排隊，順利搶得頭香，除搶先入手最心儀的iPhone 14 Pro深紫色新機，還享手機容量免費升級至256G，及遠傳加送的iPad Air頭香驚喜好禮，可說收穫滿滿！吳先生說：「本身就是遠傳20年忠實用戶，對遠傳網路品質一直非常滿意，今年iPhone升級超有感，決定換掉手上的舊款iPhone，雖然徹夜排隊很辛苦，但能搶先拿到iPhone 新機，仍覺得十分興奮！」

今年遠傳首度移師位於「3C聖地」三創生活園區的台北資訊園區門市舉辦首賣會，此處是遠傳最大旗艦店之一，讓開賣會氣勢十足，加上同地還有遠傳旗下、全台最大蘋果經銷商德誼數位門市同步開賣，「遠傳隊」整隊出擊服務果粉，現場也吸引熱情的果粉到場力挺，搶先入手最新iPhone 14新機。

減塑議題正興，遠傳現場也用環保杯盛裝飲品，提供給現場辛苦排隊果粉，醒目的紅色杯身充滿時尚感，讓現場果粉愛不釋手，還能帶回家重複使用，減少使用一次性塑膠杯，遠傳邀請用戶響應環保愛地球的行動。