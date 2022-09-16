韓國上個月失業率創歷史新低，市場預估，當地央行應該還會繼續再調高利率力抗通膨，若沒有意外，最快將會是在10月12日既定政策會議時。

根據韓國16日官方資料，經季節性調整後的失業率，從7月2.9%大降至8月2.5%，著實讓外界跌破眼鏡，因為本來預估失業率會增至3%。同時，韓國8月工作機會也較1年前多增80.7萬個。

為了對抗大漲的通膨，韓國央行從2021年8月底開始升息，迄今已屆滿1年，當地利率也從原本0.5%，逐步增至現在的2.5%。不過，韓國通膨還是位於高檔未明顯大降，因此，在這次就業市場數據出爐後，也給足了韓國央行再次升息的底氣。

專家學者認為，有了這個超低失業率數據，也讓韓國政府可以專心處理韓元最近頻頻走貶的問題。升息最怕傷到經濟成長，但目前看起來，韓國似乎沒有這種困擾，故當地利率應該還會再往上走。

不過，韓國政府也坦言，這應該是5月新推出，針對小型公司行號疫情紓困計畫奏效所致，失業率才能夠下降。不過，從8月以後，人力市場的數據應該就不會這麼好看，因為通膨還是有壓力，加上出口成長趨緩，以及消費者信心不佳等負面消息。