最新發布的數據顯示美國經濟前景不明，周四美股尾盤加速下挫，標普500指數和那斯達克指數跌幅都超過1%，費城半導體指數下跌1.62%，道瓊指數表現相對抗跌，但仍創下7月14日以來收盤新低，主要指數把周三小反彈取得的漲幅又全數吐出。台積電ADR下挫1.56%。美國公債殖利率上揚，投資人認為最新發布的經濟數據沒有理由讓聯準會放寬其激進的升息周期。

最新出爐的經濟報告喜憂參半，沒能提振投資人信心。初領失業金人數雖然比預期好，但進口價格跌幅小於預期。零售銷售額雖然超出預期，但若排除汽車項目則轉為負成長。製造業數據也顯示經濟放緩。

儘管這些報告展現美國消費力仍具韌性，但無助於緩解通膨揮之不去的擔憂。投資人擔心聯準會為了對抗通膨將更加激進地升息，進而使經濟衰退的可能性升高。美國長短期債息創下本世紀初以來最大的倒掛幅度

軟體大廠Adobe宣布以200億美元收購Figma，股價重挫16.79%，給那斯達克指數和標普500指數帶來壓力，亦拖累蘋果、Salesforce等其他科技股。

原油價格重挫3%，能源股成為表現最弱勢的族群。

銀行股成為盤面上少數的亮點之一，高盛和摩根大通漲幅均超過 1%，聯合健康集團（UnitedHealth Group）漲近2.6%。

★主要指數

道瓊指數跌173.27點或0.56%，收30,961.82點。

標普500指數跌44.66點或1.13%，收3,901.35點。

那斯達克指數跌167.32點或1.43%，收11,552.36點。

費城半導體指數跌41.97點或1.62%，收2,549.54點。

★消息

世界銀行出具報告指出，各國央行為了對抗高漲的通膨而同時升息，可能使全球經濟加速走向衰退。如果各央行持續升息，全球GDP增速可能在2023年放緩至0.5%。

美國8月零售銷售額月增0.3%，優於市場預期的持平。排除波動劇烈的石油與汽車等項目，8月核心零售銷售月增0.3%。但排除汽車的零售銷售月減0.3%，不如市場預期的月增0.1%。

聯準會公布，美國8月工業生產指數月減0.2%，遠不及市場預期的月增0.1%。製造業產出月增0.1%，略高於市場預期的持平。產能利用率為80%，大致符合市場預期的80.3%。

美國8月進口物價較7月下跌1%，市場預期為月跌1.2%。出口物價月跌1.6%，超出市場預期的月跌1.2%。

美國勞工部公布，上周（截至9月10日）初次請領失業給付人數周減5000人，為21.3萬人，少於市場預期的22.7萬人，並創下5月底以來新低。

費城聯準銀行9月製造業指數為-9.9，不如市場預期的+2.8與8月為+6.2。

美國2年期和30年期公債殖利率，以及5年期和10年期債息，這兩組債息曲線雙雙創下本世紀初以來最大的倒掛幅度。對利率走向最敏感的2年期債息尾盤漲8.3基點，報3.8646%，盤中一度漲9.7基點、最高升至3.879%。5年期債息尾盤漲8.1基點，報3.6759%，盤中一度觸及3.68%。10年期債息漲5.3基點，報3.464%，盤中曾站上3.468%。30年期債息漲2.1個基點，報3.49%，盤中最高升至3.514%。

周四紐約期油重挫3.82%，收在每桶85.1美元，布蘭特期油下跌3.46%，收在每桶90.84美元，均創下一周新低。美國鐵道業勞資談判在最後期限前達成初步協議，罷工危機暫時解除，使能源供應中斷的擔憂緩解。此外，全球需求前景黯淡和強勢美元都令油價承壓。