★分析

摩根士丹利模型投資組合構建部門主管Mike Loewengart表示，聯準會需要挑選他們的「毒藥」，是否要冒著經濟衰退、失業率上升的風險繼續強力地抑制通膨？這確實是一個兩難的局面，但我認為，基於我們從聯準會那裡聽到的，重點就只有通膨。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，投資人已普遍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）下周會後將大幅升息75個點，現在正焦急地等待聯準會主席鮑爾釋出有關於未來政策舉措的信號。

Horizon Investments投資長Scott Ladner表示，周四的股市、債市和匯市的表現顯示市場越來越體認到聯準會將在下周更激進地升息。他特別提到仍然強勁的勞動力市場，稱今天公布的經濟數據讓聯準會的升息「萬事俱備」。

根據Refinitiv調查，自7月1日以來，受訪分析師對標普500指數成份股第三季獲利增長的預測已不只腰斬，從11.1%下修至5.1%。

★類股

標普500指數11大類股僅金融股（漲0.31%）和醫療保健股（漲0.55%）收高。能源類股跌2.54%，跌幅最大，其次為公用事業股跌2.53%，科技股跌2.37%。

由中概股組成的那斯達克金龍中國指數下跌0.82%，收在7,110.94點。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，蘋果跌1.89%，微軟跌2.71%，亞馬遜跌1.77%，Alphabet跌1.99%，特斯拉漲0.38%，Meta跌1.27%，網飛漲5.02%。

道瓊指數成分股方面，美國最大的健康保險公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）漲2.57%，表現最佳，其次為摩根大通漲1.51%，高盛漲1.33%。Salesforce跌3.43%，跌幅最大，其次為微軟。

主要晶片股僅恩智浦勉強收高，終場上漲0.14%。美光跌0.79%，超微跌1.02%，英特爾跌1.17%，輝達跌1.52%，德州儀器跌1.57%，應用材料跌1.90%，高通跌2.00%。

★焦點股

網飛漲5.02%，收235.38美元。Evercore ISI將該影片串流巨頭的股票評級調升至「優於大盤」，並表示該公司推出有廣告的串流服務並採取行動阻止密碼共享，看好股價可能上漲逾30%。

Adobe下挫16.79%，收在309.13美元。該軟體巨頭宣布以200億美元收購線上設計軟體公司Figma。Figma提供的軟體可以讓多人在同一個檔案內進行協同作業，谷砍、微軟、Airbnb都是其客戶。

甲骨文（Oracle）下跌2.61%，延續了前一日下挫5%的跌勢。該軟體巨頭上季每股盈餘為1.03美元，不及市場預期。

鐵路股普遍收漲，聯合太平洋（Union Pacific）漲0.19%，諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）漲0.34%，惟漲幅較盤中收斂。美國鐵道公司與工會代表在展開大罷工的最後期限前達成初步勞資協議。

「先買後付」（BNPL）類股下跌，PayPal跌1.29%，Affirm Holdings跌1.40%。消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）出具報告，呼籲對該產業加強監管。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌1.56%，收77.98美元，換算台股價格為485.5元。

聯電ADR跌0.63%，收6.35美元，換算台股價格為39.54元。

日月光ADR跌1.28%，收5.38美元，換算台股價格為83.74元。

中華電信ADR跌1.18%，收37.67美元，換算台股價格為117.27元。