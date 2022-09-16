上海國際問題研究院全球治理研究所研究員兼副所長趙隆16日在大陸《環球時報》撰文指出，上海合作組織成員國元首理事會第22次會議15日至16日在烏茲別克古城撒馬罕舉行。此次峰會是新冠肺炎疫情暴發後，成員國元首面對面首次會晤。在俄烏衝突外溢效應持續擴散背景下，峰會除了聚焦地區安全、貿易金融、互聯互通、人文合作外，還將重點討論氣候變化、供應鏈安全、能源安全、糧食安全等議題，並有序推動擴員進程，相關議程在上合組織發展邁入第三個十年之際具有里程碑意義。

趙隆表示，面對大國博弈新趨勢和地區安全新格局，西方一些政客學者依附於「民主對抗威權」敘事，在冷戰思維的禁錮下，不斷透過有色眼鏡評判上合峰會及其議程。首先是質疑派，認為上合組織此輪擴員在時間節點上與北約吸納瑞典、芬蘭的「北擴」進程重疊，指責上合組織定位發生改變。其次是唱衰派，認為上合組織成員國之間有些矛盾難以調和，不斷擴員將影響上合的治理效能。再者是汙名派，強行給上合貼上「反西方集團」等標籤，臆想上合將構築與西方分庭抗禮的歐亞格局。

趙隆分析，實際上，上合組織的合作吸引力、內部凝聚力、核心競爭力和持續創新力等內生特質，才是實現跨越式發展關鍵：

一是理念創新激發合作吸引力。本次峰會東道主烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫強調，上合組織具有強大吸引力的關鍵，在於其不結盟、開放、不針對第三國或國際組織，平等和尊重各國主權，拒絕干涉內政等原則以及維護地區安全促進多邊合作的理念。

二是獨特定位彰顯內部凝聚力。上合組織誕生於世界多極化、經濟全球化蓬勃發展的21世紀初期，深化睦鄰友好關係、鞏固地區安全穩定、謀求共同發展成為其與生俱來的定位，這與作為「冷戰遺留」的北約存在根本差異。

三是結構互補凸顯核心競爭力。在地緣層面，上合組織通過擴員實現了從「中亞核心區」向南亞、東南亞和西亞的逐步延伸，代表性不斷提升。在功能層面，上合組織從單一的邊境互信機制拓展為涵蓋政治、安全、經濟和文化四大支柱的綜合平台。在主體層面，以開發中國家和新興市場國家為代表的成員國、觀察員國和對話夥伴國，在資源稟賦、產業結構、歷史文化等方面各具優勢，形成高度互補的成員結構。

從結果來看，上合成員國貿易總值20年間增長近100倍，占全球貿易總值的比重從2001年的5.4％增長至2020年的17.5％。2021年，上合成員國（包括伊朗）的GDP總量達到23.5兆美元，接近全球GDP的1／4。

四是需求導向孕育持續創新力。針對多邊對話需求，上合組織構建了包括元首理事會、政府首腦理事會、外長理事會等多層定期對話機制。針對地區安全需求，上合組織禁毒中心、應對安全威脅和挑戰綜合中心、資訊安全中心和打擊跨國有組織犯罪中心，「上合組織—阿富汗聯絡組」也為阿富汗戰後重建發揮建設性作用。針對經濟發展需求，上合組織不但為成員國的經貿合作搭建平台，還成為共建「一帶一路」的重要推動方，並探索中國—上合組織地方經貿合作示範區、烏茲別克斯坦—上合組織工業區等創新合作實體。而針對世界能源、金融、產業格局的新變化，組建「上合能源俱樂部」「上合開發銀行」，制定「上合供應鏈穩定計畫」等設想也可能在未來合作中得到關注。