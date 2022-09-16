新北市商業會昨（15）日晚間為新北市長侯友宜成立後援會，250位重要幹部齊聚力挺侯友宜連任。侯友宜表示，已規畫好2030市政願景，讓未來新北能夠大發展，讓大家覺得做新北人很驕傲。

新北市商業會理事長賴瑞昌昨日舉行感恩餐會，會中肯定新北市府這些年推動產業升級及經濟發展的成果，並為侯友宜市長成立「新北市商業總會後援會」，由賴瑞昌擔任總會長，榮譽會長有莊隆昌、廖榮清、劉盛良、張信、林伍助及顧問王應傑、林新欽、陳王正源，新北市表揚好人好事運動協會理事長何碧英也到場表達支持。

賴瑞昌說，新北市要好的建設、安居樂業，一定要找一個真正照顧這塊土地的市長。雖然已經連續三年疫情，但在這樣艱困的環境中，新北市的經濟仍然在起飛，很感謝這四年侯市長和團隊，讓新北市有更好的遠景。「我們需要一個好的市長繼續經營新北市，我們的子孫才有機會」。

侯友宜致詞時表示，新北市商業會在賴瑞昌理事長領導下，推動公益不遺餘力，去年面對新冠肺炎疫情肆虐，新北市商業會發起各公會一起捐款協助抗疫，包括賴理事長個人捐贈300萬元，共募集533萬，商業會還推出「新北商總公益資源服務加值器計畫」，透過商業會網絡資源以補足弱勢家庭需求，募得愛心物資總金額高達新臺幣1324萬元，嘉惠新北市弱勢民眾良多。

「我跟大家深深一鞠躬，感謝大家的疼愛和支持」，侯友宜說，大家都有共同的願望，希望讓環境和土地越來越好，也讓國家發展越來越好，而自己是基層公務人員出身，「沒有市民就沒有侯友宜，會好好做事，與大家團結打拚，為這塊土地努力」。

侯友宜強調，2030的市政願景已經規畫好，要推動這個環境改變、讓社會進步，「該做什麼就要做什麼，不能有選票考量，而自己會勇於承擔，讓新北市有更好的未來」。