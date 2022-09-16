挪威國家石油公司Equinor成為本月退出俄羅斯的西方石油巨頭，為了避免與莫斯科發生紛爭，該公司也付出相當代價，據消息來源指出，Equinor以1歐元（約台幣30元）價格賣給國營企業俄羅斯石油公司Rosneft，才得以脫離俄國總統普丁手中。

路透報導，據三位知情人士指出，俄羅斯石油公司僅以1 歐元價格收購 Equinor 的主要資產，Equinor並將所有負債及投資承諾全部轉移給Rosneft。

Equinor在今年二月底表示，將從俄羅斯合資企業中撤出，接著於三月停止交易俄油，五月宣布與俄羅斯達成協議，退出其合資企業，同時將資產轉讓給俄國長期合作夥伴Rosneft。

據交易協議，克里姆林宮同意Equinor將約10億美元負債和投資承諾轉讓給俄羅斯石油公司。匿名消息人士指稱，Equinor同意以1歐元價格向Rosneft 出售其在合資企業中的股份。

這次交易是Equinor與俄羅斯石油公司代表進行數周談判最終達成的，後者又必需處理與克里姆林宮的關係，換句話說，克里姆林宮對此類交易擁有最終決定權。

Equinor撤出俄國也終結10年前與Rosneft簽署一項協議，內容為協助俄羅斯在廣大領土上勘探石油和天然氣，包括北極、太平洋和俄國南部。