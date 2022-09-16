受到離岸人民幣匯價再現「7」字頭，以及台股今早續向下探底，台北外匯經紀公司新台幣以31.15元開盤後，15分鐘的第一盤交易就看到31.211元匯價，較前一個交易日貶值8.1分。

匯銀分析，人行下調中間價188點至6.9116，中俄元首會晤，承諾雙邊深化合作，美元持續受經濟數據強勁推動，導致人民幣貶破7，CNH最低至7.0186，最終CNY收貶0.49% 6.9971、CNH收貶0.57%至7.0131。經濟復甦乏力，大陸金融機構下調存款利率，中美景氣與貨幣政策持續分化，人民幣或貶破貿易戰後的7.18低點；中期來看，動態清零導致有效消費需求不足，海外央行持續緊縮，台海對峙、俄烏戰爭導致與西方關係降溫皆不利人民幣。

大陸工行、農行、中行、建行、交通銀行和郵儲銀行等國有六大行，以及招商銀行在15日集體下調人民幣存款掛牌利率，從活期存款到定期存款、大額存單，從3個月期到5年期全線下調。

新台幣匯價今早貶破31.2元後，下周有央行3Q理監事會，新台幣匯價恐續測31.5元支撐。展望未來，持續高漲的通膨以及Fed 鷹派態度令市場對於激進升息的擔憂上升，加上歐洲能源危機尚未解決以及俄烏衝突推升原物料價格，市場避險情緒續存，預期美元將持續走升，台幣未來則承壓走貶。