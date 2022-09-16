9月可謂蘋果(Apple)月，繼上周蘋果發表最新款iPhone及Apple Watch，引起市場熱議後，今日(9/16)，眾所矚目的iPhone 14正式開賣，果粉騷動，帶動預購佳績。法人觀察，目前以iPhone 14 Pro Max最暢銷，有望帶動蘋果股價，雖本週二(9/13)美股受8月通膨數據不如預期，美股四大指數同步重挫，但上週iPhone新機發表後，蘋果於本周一(9/12)創下3個月來最大的單日漲幅，近日市場更捎來蘋果iPhone 14高階款Pro系列機種熱銷，蘋果緊急追單2,000萬支，相當於增量逾2成，鴻海(2317)、台積電(2330)、大立光(3008)等台廠供應鏈，後續出貨有望跟著熱轉，這讓市場對新機開賣充滿期待，更對蘋果概念股後市表現，特別關切。

iPhone 14新機賣點，除了在使用者介面上，取消了瀏海改以打孔膠囊設計，取名為Dynamic Island (動態島)，可隨時變換區域，例如在提醒通知、播放音樂或導航時，都會出現不同的區域形狀，使資訊提供更完整，視覺感受也更豐富。此外，在處理速度、鏡頭方面的升級，也將讓果粉很有感。iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max將採用全新A16晶片(4奈米製程)，6核心的規格，預期比市場上其他晶片快40%，記憶體頻寬也較以往多50%。廣角鏡頭升級到7P鏡頭，畫素提升為4800萬，同時大幅增加光捕捉能力，即便昏暗場地也能有良好拍照效果。新升級帶來新商機，也將催化台股中如晶片、PCB、鏡頭等蘋果供應鏈概念股行情。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，觀察相關供應商8月份營收，皆有強勁表現，營收創新高的公司，包括有台積電(2330)、聯電(2303)、南電(8046)、啟碁(6285)等。就整體銷量的挹助上來看，蘋果公司今年上半年的iPhone整體銷量已達1.1億支，年增3.66%，持續呈現成長；而蘋果目前對於iPhone14系列的生產訂單量約8500~9000萬台，市場預估2022年整體iPhone銷量可來到約2.43億支，年成長有望達1.5%，在近期全球消費性電子產品市場較為低迷的情況下，如同為供應鏈廠商注入一劑強心針。