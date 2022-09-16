領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi）宣布為ARRI的ALEXA 35攝影機開發了客製的高階CMOS感測器。該攝影機使用了安森美的ALEV 4 Super 35 4.6K CMOS影像感測器，解析度為4608x3164像素（1460萬像素），間距為6.075微米，具有RGB彩色濾鏡，最大幀率為120 fps。

該感測器採用了安森美的最新技術，實現優化像素響應、高動態範圍技術（HDR）和改善高速讀取時的像素一致性；這些技術也部署在安森美的主流感測器上。

兩家公司之間的最新合作，是安森美在為高階電影攝影提升影像品質而開發感測器方面的實力的又一例證。這獨特的高解析度、大像素影像感測器採用優化的讀取技術，可產生4.6K的影像，17檔動態範圍，幀率120 fps，影像品質前所未有。擴展的動態範圍使高對比的場景在單幀中具有更高的細節，從而帶來非凡的影像和色彩體驗。

ARRI董事總經理兼相機系統業務部負責人Walter Trauninger說，ARRI的所有數位攝像機，從2005年的第一台ARRIFLEX D-20開始，到2010年6月交付的第一台ALEXA，再到今年推出的ALEXA 35，都是基於與安森美聯合開發的CMOS感測器。兩家公司之間的密切合作是ARRI為電影製作人提供絕佳的整體影像質量的基礎。這長期承諾在瞬息萬變的半導體市場中絕對是個例外，對ARRI來說是非常寶貴的。

建基於ALEXA系列過去十幾年的發展，ARRI ALEXA 35攝影機將數位電影攝影水平提升到了新的高度。在2022年第75屆坎城影展期間，49部首映影片中有30部都使用了ARRI的ALEXA系列攝影機，包括金棕櫚獎得主《瘋狂富作用》，所有攝影機都採用了安森美量身打造的CMOS影像感測器。

安森美資深副總裁兼智能感知部總經理Ross Jatou說，與ARRI合作開發ALEXA 35攝像機的影像感測器，展現了蔽司開發低成本、高品質，兼備最佳性能的高階感測器的能力。與ARRI緊密合作的22年體現了我們為高階數位電影攝影和機器視覺市場提供影像感測器的承諾和專業技能。

安森美的ALEV 4 CMOS影像感測器助力ARRI的最新型攝影機為全球電影業提供卓越的影像品質、自然的色彩和整體生態系統，並進一步推動業界標準提升。

2017年，採用安森美的CMOS感測器的ARRI ALEXA攝影機系統獲得了美國電影藝術與科學學院頒發的科學與工程獎和電視學院頒發的工程艾美獎。2021年，安森美獲美國國家電視藝術與科學學院（NATAS）授予技術與工程艾美獎。行業專家和同行們認可安森美在像素內電荷轉移CMOS影像感測器的開創性設計和開發工作中展現出了卓越的工程創造力。