九合一選戰新竹市長藍綠白「三腳督」，選情緊繃，民進黨立法院黨團總召柯建銘11日曾稱林智堅在這一次選戰中絕不會缺席，會和參選人沈慧虹並肩而戰，近日又傳出林將於明(16日)現身百工百業造勢活動。對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安今(16日)在廣播節目中表示，新竹市民最想問的還是棒球場誰要負責？當時論文被撤，民進黨新竹市長參選人沈慧虹力挺到底，連綠營議員都說是台大抹黑，覺得這些事情上，就會讓大家想「林智堅回來到底是好是壞？」

關於民進黨內部民調指出林智堅在竹市個人滿意度仍有六成一事，高虹安今接受廣播節目《千秋萬事》專訪中談到，其實相關新聞出現後，地方上很多民眾也在想說林智堅要出現了嗎?很多媒體朋友也覺得說有得忙了，變成重要話題角色；但高虹安認為，當然你說內部民調，真的可以把數字拉出來可以討論，但所謂內部民調、什麼人士透露，有些時候其實是帶風向、放風聲，可能要幫他搭建舞台。

高虹安進一步指出，其實看林智堅過去做的事情，像是大新竹合併喊出後，事實上新竹市府沒有寫出專案計畫書等具體行動，後來時間過了，也就沒有再提這件事情，民進黨團上個會期都沒排審，就是讓人看破手腳，其實不是為了推大新竹合併，而是讓自己可參選大新竹合併的市長，後來破局後，又跑到桃園要參選市長，其實想選的是直轄市長，當時不是還喊出「桃園三結義」。

針對林智堅「復出」傳言一事，民進黨新竹市長候選人沈慧虹15日說，林智堅一直都在，也已回到新竹輔選很久，市民也都很期待林智堅出面輔選。