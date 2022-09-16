兩年多來首次，離岸在岸人民幣兌美元雙雙跌破7.0關口。（界面新聞）

大陸界面新聞16日報導，繼15日離岸人民幣兌美元跌破7.0關口；在岸人民幣兌美元也跌破7.0關口，上午報7.0057，為2020年7月以來首次。

《華爾街日報》報導，盡管中國央行此前暗示希望減緩人民幣貶值步伐，但15日晚間，離岸人民幣還是跌破1美元兌人民幣7元的重要關口。

香港市場15日晚間，交易相對較自由的離岸人民幣自2020年7月以來首次跌破1美元兌人民幣7元。長期以來，這一直是該匯率的一個重要價位。2019年8月，人民幣兌美元破7時，時任美國總統川普指責中國操縱匯率。

離岸市場美元兌人民幣16日上午最新報7.0072元。在受控更嚴格的在岸市場上，美元兌人民幣觸及6.99元。

大陸澎湃新聞報導，2020年8月以來，15日晚間人民幣對美元匯率在離岸市場首次「破7」。反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率，盤中跌破「7」這一整數關口，最低貶至7.0183。15日晚間，在岸人民幣對美元匯率也逼近「7」關口，最低貶至6.9962。

本輪人民幣匯率下跌始於8月15日大陸央行下調中期借貸便利（MLF）利率之際，同時美元指數不斷刷新20年新高。隨著跌破「7」關口，本輪離岸人民幣對美元匯率已經累計下跌超過2600個基點，跌幅超過3.88％。

面對本輪貶值，大陸央行在5日出手，決定自15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8％下調至6％。這是大陸央行年內第二度下調外匯存款準備金率。

面對這一輪貶值，大陸央行副行長劉國強5日在大陸國新辦吹風會回應稱，中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控。

劉國強強調，人民幣並沒有出現全面貶值。他指出，近期主要是美國加碼貨幣政策調整，在美元升值背景下，SDR籃子裡其他儲備貨幣對美元都大幅度貶值，但是和其他非美元貨幣相比，人民幣貶值幅度是最小的。

今年以來，人民幣對歐元中間價升值了4.15％，人民幣對日元中間價升值了12.3％，人民幣對英鎊中間價累計升值了6.9％，對紐西蘭元中間價升值3.99％，人民幣對澳元中間價小幅貶值1.29％，對加元中間價貶值5.40％。

對於破7這一關鍵點位，中信證券聯席首席經濟學家明明指出，在強勢美元大背景下，人民幣匯率是否破7這一關鍵點位，已沒那麼重要，應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。