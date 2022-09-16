有台灣第一女優封號的吳夢夢近年演當起監製，最近她接受週刊專訪，被問從哪裡找新女優？她透露自己會逛各個色情行業論壇「獵人頭」，找外貌出眾的女優並詢問意願，但條件好的女生大多不願意，她分享有些女生漂亮，私下有在做S，一次約可得2萬，做5次就快勝過拍謎片，且拍片有被認出的風險，所以本身條件好的女生大多不願意「拋頭露面」。

吳夢夢今年7月曾在節目中找來男、女優經紀人Tiny，分享面試男優時注意的事項，對方表示那話兒大小並非她簽藝人重點，最主要還是取決於這個人的演技和態度，因為在拍片現場是相當嚴謹的，人品才能決定能不能繼續跟這個人共事、後續能不能栽培他的主因，接著外貌也有點重要，必須敢露臉，「反倒是下面和性技巧沒那麼重要的條件」。

已經升任監製的吳夢夢，上月透露謎片前進大陸後，被大陸網友反應「對白不淫蕩」，建議應該多使用一些當地用詞，吳夢夢則強調：「TA（目標族群）是大陸人勢必需要迎合主要觀眾喜好，但現在麻豆TV強勢上架了，期望有更多的台灣觀眾說出自己的喜好給製作方聽到」，提醒台灣網友也要多表達意見，否則久而久之，「市場就會接納這些願意表達的人的意見」。

據《鏡週刊》報導，吳夢夢私下會在性工作論壇，也就是「茶魚論壇」找適合拍片的對象，有次找到一個外型佳的女生，平時在做援交，對方做一次可領2萬元，如果一天接5個客人，賺的薪水就和拍片一樣，再比較其利弊，出來拍片還要頂著可能會被朋友、家人知道的可能，相較之下還是選做援交自由的多，因而婉拒了吳夢夢的邀請。