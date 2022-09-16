德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天表示，將向烏克蘭提供更多裝甲車輛和火箭發射系統，但未供應基輔想用於反擊俄羅斯的戰車。

蘭布雷特說，德國將提供兩套「火星二號多管火箭發射系統」（Mars II multiple-rocket launch systems）、200枚飛彈和50輛「野犬式」裝甲運兵車。

蘭布雷特表示，在德國與希臘達成交易以更現代化的Marder裝甲車補充雅典軍火下，蘇聯時代製造的BMP-1步兵戰車也將「很快地」從希臘運往烏克蘭。

烏克蘭已一再要求提供德製Marders裝甲車和豹型（Leopard）戰車，但德國這次承諾的軍備清單中並未納入。

柏林方面稱，德國不會「單獨」送交武器給烏克蘭。蘭布雷特指出，目前為止未有其他盟邦將西方製戰車運送到烏克蘭。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba ）抨擊德國不願運送戰車，表示「為何不能提供這些武器，並沒有一個合理的論據」。