美國經濟處於衰退邊緣的疑慮再起，除了通膨居高不下，先前公布8月消費者物價指數（CPI）高於市場預期，《日本經濟新聞》在最新報導，點名美國出現3大泡沫，分別是美國股市、房產以及科技創新，並警惕已出現「雷曼級」危機信號。

首先是股市方面，報導指出，目前標普500指數風險溢價約在2.3％左右，與美國金融危機前的2007年秋季水平相當，比發生雷曼危機後的平均水平大約低了1.9個百分點，而股票風險溢價低於年初水平，顯示投資人已過於樂觀。

再來是房市，報導提到，在美國住房市場上「雷曼級」數字隨處可見。由於貸款利率上升和房價高漲，銷量明顯踩煞車，美國7月新建住宅庫存達到46.4萬套，創下2008年3月以來的高位。

最後則是市場對創新的期望過高，作為代表的美國納斯達克指數頻繁亮起雷曼危機以來的紅燈，走勢圖上出現被稱作「死亡交叉」的賣出信號，報導警告美國聯準會積極量化緊縮，對於由資金過剩引起的泡沫來說是「天敵」，將不可避免增加對資産市場的影響。

全球最大避險基金橋水共同投資長 (CIO)Greg Jensen 近日警告，美國處於全球金融泡沫的中心，他認為美國資產價格不可能反彈到疫情前的高點，投資者將面臨大規模市場崩盤和毀滅性衰退的風險。