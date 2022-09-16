民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今到市場掃街，支持者上前合照。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今與競辦政策平台召集人林飛帆，及多位同黨市議員、議員參選人前往平鎮山仔頂市場掃街。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今與競辦政策平台召集人林飛帆，以及多位同黨市議員、議員參選人前往平鎮山仔頂市場掃街，下午更將與賴清德副總統合體參拜。鄭運鵬表示，雖起步較晚但已彎道超車，各方民調開始領先，至於林、賴、蔡英文總統等人幫站台，都是對方主動來關心，會拿出成績證明勝選把握。

鄭運鵬今首次與林飛帆合體掃街，不少民眾上前合照、熱情打招呼。鄭說，林非常受爸爸媽媽們歡迎，日後會常揪他跑行程，說不定會比他更受歡迎，經中央黨部安排，繼蔡英文、前副總統陳建仁來加油打氣後，這次換賴清德來桃園，對方都是主動來關心，桃園隊會展現努力成果，已到彎道超車階段，會證明有勝選信心與把握，且民調也開始領先，顯示這段時間努力目標是對的。

林飛帆也提到，初次和鄭運鵬掃市場非常興奮，日前中秋節鄭就跑了60場行程，用光速來追趕，希望爭取最大支持。至於2018年桃園市長鄭文燦贏14萬票，是否會成為壓力，鄭運鵬說，鄭文燦8年政績獲得市民認同，選民也會檢視民進黨表現，所以對他來說非壓力反而是助力。

鄭運鵬表示，雖起步較晚，也盡量利用時間走遍桃園，也要對自己選區的鄉親說聲不好意思，中秋期間比較沒辦法到，但相信大家看他6、7年了，也知道他的能力，就跟蜘蛛人一樣，能力愈大責任愈大，當責任愈大時，服務範圍也會擴大，相信選民會理解。

另針對民進黨台北市長參選人陳時中稱，將以獲得超過50％選票為目標，鄭運鵬也強調，他的目標是獨立過半，鄭文燦與其好成績再加上他，等於是3個人，故將選戰視為3打3局面，相信市民選的是能力不是口水戰，他非常有信心。