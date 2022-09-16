台南市南區區長蕭琇華line帳號遭人冒用，並邀里長到辦公室聊天。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

假區長並要求里長轉帳匯款。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市多位里長15日晚間陸續接獲「假區長」要求另組新群組並刪除舊帳號，經求證發現至少6名區長手機LINE通訊軟體一夕遭冒用，疑似大陸詐騙集團入侵，甚至要求轉帳，幸尚未有人受害，被害區長緊急通過臉書公告勿信詐騙帳號並通報轄區警方，公務機關暴露資通安全漏洞，陷民眾個資於危機，台南市刑大著手調查。

基層公務員為防止洩漏民眾個資，每半年都有1次社交工程郵件測試，台南市卻有6名區長的LINE幾乎同時遭冒用帳號，15日晚間陸續有「假」新營、歸仁、北區、南區、東區區長，16日上午再出現「假」中西區區長。

北區區長李皇興表示，發現冒用者欺騙對象以里長為主，歹徒疑似先到各區公所截圖區長照片，自創假區長帳號後，在各區公所網站找里長名冊加入帳號。

台南市不少里長15日晚間陸續接獲區長邀請加入新群組的訊息，並要求里長刪除原本帳號，甚至指揮里長「因應防疫工作，明天到我辦公室聊天」、且還要求轉帳，口氣為大陸用語，遭里長警覺異狀。

有里長起疑打給區長詢問，區長才知遭冒用，有區長緊張報警，並稱從未點擊可疑點連結，不知為何會遭冒用帳號。

台南市刑大著手調查事件原因，因LINE調閱資料不易，僅能向法院聲請搜索票透過刑事局調閱，幸好目前尚未有人受騙遭受損失，地方作法只能強化安全宣導，通知民眾注意。

因區長屬中高階級公務員，擁有不少民眾個資，全案暴露資安危機漏洞，警方認為公務員有保護民眾個資必要，使用資訊軟體時應有警覺性，建議平時使用LINE帳號時，可在設定中先關閉「允許字其他裝置登入」，以免遭歹徒入侵。