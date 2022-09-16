台北市議員林穎孟日前在議會要求台北市長柯文哲簽署「捍衛台灣」不投降承諾書，遭柯文哲批「我管你去X」，拒絕簽署。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天直言，這需要簽嗎？任何一個國家侵略、汙辱到我們國家，每一個人都是奮勇抵抗，「我是覺得很白痴啦，因為沒有任何一個人會要去投降嘛！」

蔣萬安今天早上接受網路節目「誰來早餐」專訪。近日美國參議院外委會通過「台灣政策法案」，主持人朱凱翔問及，美中對抗，台灣夾在中間，今年選舉會不會重演2019年，選舉最後的變數會是「抗中保台」？蔣萬安笑稱「抗時中，保台北吧！」

蔣萬安接著說，接下來要看包括對岸、周邊日本、韓國的反應，最重要看美國行政部門他們講了什麼，現在很難斷定，因為選舉還有2個月，至少從這個時間點，他不認為有太大的影響，基本上原本版本到現在版本，表示有參採行政部門、國家、台灣的意見，才會有折衷版本通過，盡量把後面衝擊降到最低。

蔣萬安認為，從這個時間點看，不認為有什麼影響，但是執政黨勢必一定會有些操作，從過去經驗看到總統大選、地方選舉，他參與2次立委選舉都結合總統大選，第一次2016年、第二次2020年，兩次對國民黨都是大逆風，2016年有周子瑜事件、2020年就是反送中事件，最後順利進入立法院、連任。

蔣萬安指出，民進黨一定會用同樣的手法操作，就是激起民眾可能對於抗中的人、仇中的情緒獲得選票最大的利益，這點我們還是要非常謹慎面對。

談到林穎孟要求簽署不投降承諾書，蔣萬安說，「我覺得這實在是因為台灣人民碰到不管是被侵略或什麼，沒有人會投降，那你要簽這個幹嘛？你為什麼要簽呢？我是覺得很白痴啦，因為沒有任何一個人會要去投降嘛！」

蔣萬安指出，不管任何一個國家侵略，或是只要汙辱到我們國家，每一個人都是奮勇抵抗，那你要簽一個這幹嘛，沒有人要投降，一定是奮勇捍衛、抵抗，你今天跟人家講說「我覺得你一定會投降，簽一下、簽一下」這需要簽嗎？他痛批，把這個當作市議會質詢議題，為什麼不好好問市政呢？很顯然到了選舉就會操作這些事情，不勝枚舉。

蔣萬安補充，他在立法院看到，民進黨就是打假球，每次講說要抗中，民進黨委員提案修憲，「國家統一前」，國民黨說不再當煞車皮，最後是他們撤案，民進黨在反送中說要照顧香港人，他都提案港澳條例，結果到最後一刻也是民進黨喊停。

他說，都看得很清楚，「都是喊假的啊，一副正義凜然說要抗中，結果要修憲拿掉國家統一前又不敢，最後一刻又縮回去，這就是民進黨」。