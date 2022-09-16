台股加權指數16日開低在14,602.1點，權王台積電（2330）開低在470.5元，較15日下跌6元，壓抑指數表現。買盤逢低買進汽車及相關零組件，面板雙虎將減資，帶動早盤交投熱絡，台股早盤跌幅擴大，下跌逾百點。

美國十年期公債殖利率在聯準會（Fed）下周貨幣政策會議前持續走揚、衝擊科技類股，美國四大指數全面走低。

道瓊工業平均指數9月15日終場下跌0.56％（173.27點）、收30,961.82點。

那斯達克指數下跌1.43％（167.32點）、收11,552.36點。費城半導體指數下跌1.62％（41.97點）、收2,549.54點。

群益投顧指出，台股近2個交易日（盤中）維持強勢於美股走勢，特定買盤著墨跡象明顯昨日在面板雙虎領軍下，指數盤中上漲近百點，攻抵3日與12日線反壓後明顯拉回，折射出買盤雖積極挹注，但對美股牽制風險的擔憂。

大型股面臨美股震盪不確定風險下，8月以來作價指數買盤，以低基期光電股為主軸，搭配權值王台積電輪動支撐（作價）指數，惟輪動反覆下，脈動不易掌握，整體大型股仍相對乏人問津。

在指數有買盤著墨挹注、隱見政策積極作多下，盤面做小（股）不做大（股）的氛圍持續