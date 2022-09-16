哪些廚房家電必備？

受疫情影響，民眾待在家的時間變多，紛紛開始洗手作羹湯，正所謂工欲善其事，必先利其器，廚房家電怎能不用心添購？尤其現在科技不斷在進步，廚房家電也越來越智慧化，究竟有哪些廚房家電是家庭主婦（夫）必備的神機？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，到底網路上討論度最高的廚房家電TOP 10有誰入榜，趕緊來看看現代人最不可或缺的廚房小幫手吧！

1.氣炸鍋

氣炸鍋近年來成為廚房家電的新歡，能夠享用油炸食物，又不會攝取過多油脂的好家電，其中被網友認為是氣炸鍋領導品牌的「Philips 飛利浦」，更是全球熱銷超過千萬台！

飛利浦十幾年來持續研發氣炸鍋專業，產品最大特色是擁有專利海星底盤，可透過熱穿透氣旋技術，不僅讓食材外酥內嫩，保住其水分與營養，還能減少烹飪過程中，加熱過度產生的油脂。除此之外，民眾使用氣炸鍋僅需一鍵按下，就能解鎖各種料理，像是杯子蛋糕、烤雞、披薩等多樣化料理，十分方便。

此外，針對氣炸鍋清洗很麻煩這件事，飛利浦有推出「官方清洗」服務，民眾只要線上預約就行，甚至還有提供全球兩年保固，讓用戶使用可無後顧之憂！

飛利浦氣炸鍋用戶分享：「一生推飛利浦」、「氣炸鍋只有分飛利浦跟others」、「飛利浦用好幾年了很耐用 加熱速度很快很均勻」、「 飛利浦+1，相見恨晚」、「氣炸鍋還是推飛利浦，畢竟出了這麼多台，技術也一直有再進步 」。

2.洗碗機

被稱作婚姻三機的洗碗機，近年來網路討論度很高，有人認為直接洗碗就好，沒必要添購，但對於負責洗碗的人來說，洗碗機能節省洗碗時間，雙手不用碰洗碗精、冷水，也不用久站在水槽傷腰，絕對是必買的家電之一。

家庭救星必買理由：「我家用伊萊克斯，30分鐘就洗好，超級方便」、「很值得，買了每天用，家裡一定要買」、「我們家買了洗碗機、洗衣烘乾機、掃地機器人，我跟老婆沒吵過架」、「洗碗機是家庭和諧機欸」。

3.微波爐

微波爐可以使食物加熱速度變快，是食物加熱的好夥伴，不僅能拿來退冰鮮食，現在流行的微波食品也能一鍵加熱完畢，甚至也有微波食譜出現，讓微波爐不只是加熱工具，更昇華成為烹飪器具。

推薦者表示：「我家使用率最高的是微波爐」、「微波爐超方便，真的想用就買，連我90歲阿嬤都會使用」、「Panasonic的無轉盤用過兩台，比傳統轉盤的好用」、「重新熱東西例如便當，微波爐根本神器」。

4.咖啡機

咖啡機的種類也十分多元，從義式、研磨、冷萃、手冲到膠囊咖啡機等，各自有自己的擁護者，加上廠商推出的口味多元，對於每天必須喝一杯咖啡的人來說，在家就能快速補充到咖啡因，是非常值得投資的家電。

咖啡愛好者分享：「買了好市多的飛利浦咖啡機，突然實現了咖啡自由覺得蠻開心的」、「+冰牛奶微波，我覺得贏超商拿鐵」、「快速又方便，不用磨豆子也不用清咖啡渣，膠囊可回收也很環保」。

5.烤箱

家用烤箱常見的有電烤箱、蒸氣烤箱、氣炸烤箱、蒸氣旋風和旋風烤箱等，烤箱種類相當多元，各自有使用的優點，但基本上都是透過烘烤來達到食物加熱目的，民眾可以依據自身需求去挑選合適的烤箱家電。

居家擁有烤箱網友表示：「早就買蒸烤箱了，能同時煮飯跟煮菜烤肉」、「烤箱可以做一些高油煙的東西，例如煎牛排、烤魚，烤蚵，烤奶油蔬菜改用烤箱」、「阿拉丁可以瞬熱，真的很省時」。

6.萬用鍋

租屋族居家必買的萬用鍋（包括料理鍋、美食鍋、快煮鍋、烹飪鍋、電火鍋、電熱鍋等），這類廚房家電一台就能抵多台使用，煎煮炒燉一鍋完成，有些甚至還會附蒸鍋，對租屋小家庭來說，CP值相當高。

租屋族推薦：「推萬用鍋，懶人料理方便」、「我買紫小萬，套房很方便」「快煮鍋很棒耶，可以煮又可以煎，有些附蒸鍋的還能蒸東西」、「快煮鍋最好用，你一個人的話不會想每餐搬電鍋搬電磁爐的」。

7.電鍋／電子鍋

身為離鄉背井學生遊子的出國必備家電，電鍋／絕對榜上有名！不管是要蒸饅頭、包子，還是燉湯、滷肉、炊飯，通通一鍵按下就能輕鬆完成，尤其高級電子鍋煮出的白飯，不少網友都表示真的有差！

推薦者理由：「高級電子鍋煮米，真的有差啦」 、「個人家裡廚房有大同電鍋喔！這電鍋真的很好用」、「家用必備神器，必須入手一台，用過都知道它的好」、「在外租屋沒廚房有個電鍋就可以很大的改善伙食了」。

8.料理機

比果汁機功能更加多元的料理機（調理機），不管是要做果汁機功能，還是打絞肉、磨蒜泥、切碎洋蔥等，有些功能更多元的還能做濃湯、醬料、煮粥，主打一台多功能的關係，比較不佔位，適合小坪數住家添購。

愛好者推薦：「調理機要買品質好的，打冰塊比較不容易壞」、「料理機，一台7、8百元，磨蒜好用」、「最常絞雞絞肉，還有做甜品」、「麗克特有出小台無線調理機，打碎好用」。

9.烘碗機

廚房三機標配有瓦斯爐、排油煙機、烘碗機，其中烘碗機，雖然有不少人認為最後只會淪為碗盤籃，但其實它擁有乾燥、殺菌、除臭、防霉等功能，對於有小孩或大家庭來說，是非常方便的家電。

家中有使用烘碗機的網友表示：「我買聲寶四層，不錯用，防很多」、「如果喜歡全乾燥的感覺，還是需要烘碗機」、「偶爾需要手洗不能丟洗碗機的器具，這時有烘碗機不錯」。

延伸閱讀：為何建案標配總是烘碗機？網問「不能送洗碗機？」內行點出一關鍵

10.果汁機

果汁機的用途十分廣泛，不管是要打新鮮蔬果汁、綠拿鐵、高蛋白飲，還是嬰兒副食品也都能一鍵完成，尤其現在還有「隨行果汁機」，讓民眾在外也能隨時暢飲，是不少家庭、單身貴族必備的小家電。

居家必備用戶分享：「隨身杯果汁機不錯，打出有果渣，做醬汁咖哩好用」、「同事買歌林的可以打冰塊」、「迷上用果汁機把水果分裝打果汁，喝雖然還是很麻煩但看到成品很驚艷」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月22日至2022年08月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『廚房必備家電』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統