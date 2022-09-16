台灣設計界的年度盛事--「台灣設計展」，每年在不同城市與地方政府合辦，藉以提升在地設計與產業的交流。2022台灣設計展將於10/7-10/23在高雄登場，而且是歷屆設計展以來首次有青年局參與重點展區規劃。

高雄市青年局指出，透過設計中島棧五與棧六兩大倉庫，邀請跨越時代、產業、地域、族群、性別的青年共同與會。其中棧六庫以「青春限動」為主題，特別邀請第32、33屆金曲獎主視覺設計師楊士慶操刀設計中島棧六庫－「青春限動」主視覺，展覽主視覺以設計師本人臉孔為素材重新解構拼貼，透過這些多面向裁切的拼接畫面，結合簡約洗練的色彩計畫，首先詮釋社群時代中限動影像的創作風格，其次帶領群眾反思專屬自我青春的模樣與態度，希冀群眾在觀展同時看見自我，描繪出對於自己與城市未來的無限想像。

「台灣設計設計台灣」總策展副市長史哲表示，本次有別以往台灣設計展，是首次有青年局加入共同參與，也是第一次用近1200坪的展區認真闡述「青年設計力」這件事，當初在策劃2022台灣設計展時，便思考如何透過本次台灣設計展在高雄，去反映「設計」在此刻、當下及未來的作用，如何用屬於高雄遼闊的視野格局去向大眾講述「設計」這件事。歷屆台灣設計展已告訴我們「設計」正推動著社會、生活的變革，而2022台灣設計展則進一步向大眾展示，身為當代震盪、未來趨勢的青年，是如何透過各種層面的設計回應現況，並成為改變世代的力量。期待透過本次「台灣設計設計台灣」與青年設計師們共同挑戰與改變，共創不一樣的格局。

青年局張以理局長認為，青春，不應該是年齡數字，而是一種狀態。這次特別邀集多組跨領域、跨時代青春案例匯集中島棧六倉庫展區，展現青年局培育青年的各種延伸範疇，有世代的青年、國際青年，甚至首次邀請高中職生登入台灣設計展，應是歷屆以來參展年紀最青春的一次！此次透過「青春限動」策展主題凸顯在這個巨量資訊的時代，跨平台及跨領域已經成為青春世代的日常，青年因應隨時創作及上傳的訊息稍縱即逝，敢於拋棄不合時宜的經驗法則，強化取捨的直覺，吸收各界觀點，快速解壓縮演化出限動時代的生存能力。

高市青年局的「青春限動」展區於9月30日起在設計中島棧六倉庫搶先起跑，並從10月1日起至10月23日週末，邀請多位台灣青年設計師與各設計領域相關講師，將設計力從經驗變攻略、從圖面變體驗，更打造沈浸式虛實影音派對體驗，透過多重感官互動與獨特氛圍共構繽紛共感饗宴，邀請入場觀眾一起探索青春的無限可能。