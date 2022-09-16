今年夏天跟拓荒者完成兩年1.21億美元提前續約，將到2027年才會合約到期的利拉德，16日再次公開宣誓自己決定待在拓荒者打到退休的堅定立場，更相信拓荒者可以奪冠，「大家可能會說拓荒者不可能奪冠，但我不這樣想，這一刻早晚會來臨！」

「我打算在拓荒者打到退役，很多人告訴我，兄弟，你必須離開拓荒者，你必須這樣做或那樣做，但我不是那種別人說什麼，我就跟著做什麼的人，」利拉德表示，「我始終從我的自身利益出發，我說過很多次，不少人說我很忠誠，因為我天生如此。」

「可是我的確在一定程度上面忠於拓荒者，人們口中所說的忠誠，是我對自己的忠誠，我絕對不會失去自我，因為我就是這樣的人，我有著自己的想法。」利拉德表示。

利拉德在2012年第6順位被拓荒者選上，如今已經待了10個球季，除了6度入選全明星賽，他也拿過1次年度第一隊、4次年度第二隊、1次年度第三隊，儘管外界不斷謠傳他想要離開拓荒者，可是他一次又一次跟拓荒者續約，始終都沒有走人，完全展現他的忠誠心。