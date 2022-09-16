台灣燈會在高雄再傳捷報，由台灣藝術家黃心健率團隊創作的燈會客家主題作品「光之舞」，獲美國謬思設計大獎概念設計類金獎肯定；此場燈會共已獲17項國際大獎。

繼獲得美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）、義大利A' Design Award & Competition、法國NDA大獎（NOVUM DESIGN AWARD）等多獎肯定，高雄市政府文化局今天新聞稿指出，由台灣新媒體藝術大師黃心健率樂飛特科技、黑川互動媒體藝術創作的燈會客家主題作品「光之舞」獲美國謬思設計大獎概念設計類金獎肯定。

「光之舞」以黃心健作品「繼承之物」為基礎，運用兩組機械手臂與大型顯示器，讓虛擬影像以AR形式呈現，並加入互動體驗，讓觀眾透過藝術參與來以身體感知藝術。同時完美揉合高雄美濃竹頭背客家八音團演奏、採集的樂音元素，以觀眾舞動肢體的視覺圖像與人們互動，拉近當代視覺藝術的距離。

文化局指出，美國謬思設計大獎隸屬國際獎項協會（IAA），以發掘全球設計繆思為宗旨，是設計界極具指標性的重要活動，每年皆有許多設計作品角逐獎項。

黃心健團隊表示，此次獲獎除了向國際展現多元文化兼容並蓄的島嶼精神，也肯定台灣在科技、文化及藝術領域方面的跨域整合能力，已達世界頂尖之列。

作為2022台灣燈會總策畫的高雄市副市長史哲表示，今年的台灣燈會不僅突破許多模式與慣例。融合了新媒體科技與客家文化精神的燈會作品「光之舞」，要感謝藝術家黃心健率樂飛特科技、黑川互動媒體藝術團隊共同創作，更感謝中央客家委員會大力支持、高雄市政府客家委員會與高雄市立美術館策劃與辦理。

高雄市立美術館也預告，10月8日起將攜手藝術家黃心健推出特展「X人稱—黃心健的元宇宙劇場」。為黃心健在台首次大型回顧展，亦是高美館首次以VR、XR為主題，完整展出黃心健近年屢獲國際肯定的VR系列作品，融合互動、表演、程式運算、影像裝置等新媒體跨域製作，在既寫實又超現實的虛實世界，帶領觀眾進入感官體驗之外更深邃的意識之旅。（編輯：郭諭儒）1110916