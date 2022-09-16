聯邦快遞（FedEx）周四晚間公布的初步財報，由於營收獲利皆低於預期，表示由於全球需求在8月底加速放緩，預計本季會更惡化，並且撤回對本財年的財測。受此打擊，周四盤後股價重挫逾16％。

這家全球快遞巨擘強調，正在採取撙節成本措施，包括關閉90家FedEx Office據點、減少工時、停放部分貨機等。

聯邦快遞估計本財年第一季（6到8月）營收約232億美元，遜於分析師估的235.9億美元，經調整每股盈餘估計3.44美元，遠低於市場估計的5.14美元。該公司將在9月22日發布完整財報。