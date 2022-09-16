新冠肺炎疫情衍生防疫保單理賠爭議，民進黨立委高嘉瑜今（16日）表示，近日防疫保單之亂再起，防疫險加疫苗險理賠金額破900億元大關，也讓各大業者紛紛向金管會喊「救命」，她痛批，「評議中心申訴案大超支，近半數都來自富邦！」富邦無視保戶申訴，讓評議中心幫忙擦屁股？堂堂金融監理機關金管會卻自廢武功，任憑業者擺爛、完全不想監督。

高嘉瑜稍早透過臉書表示，保險業的財務健全雖兼有安定社會的重要功能，金管會理應協助解決業者困難，但一切的前提都應建立在業者有確實遵守誠信原則及公平待客等核心精神。

高嘉瑜說，據金融評議中心統計資訊揭露顯示111年截至9月7日止，受理之新冠疫情防疫險種理賠申訴案共計2萬1332件，是去年全年189件的112倍；而其中有近1萬件都來自富邦產險，佔了總申訴案量近半數。

高嘉瑜說，評議中心自今年年中富邦產險突然宣布防疫險停止收件以來，申訴電話就天天被民眾打爆，最高峰時，一天甚至接到上千通，所有客服都上線、各單位主管，甚至連董事長本人都跳下來接電話，案量嚴重超支，客服同仁早已不堪負荷。

高嘉瑜表示，各業者截至目前為止的防疫險理賠件數來看，分別是富邦產險57.5萬件、新安東京海上產險39.8萬件、國泰世紀產險20.3萬件、和泰產險16.5萬件、兆豐產險13.6萬件；則對比富邦與各業者間的理賠件數而言，高達1萬件的申訴案量比例顯然過高，例如同樣賠了近40萬件的新安東京，在評議中的申訴量卻僅1千4百餘件。

高嘉瑜質疑，富邦是否長期忽視保戶申訴，致處理申訴案的人力根本不足，才讓評議中心如今淪為替富邦擦屁股的客服窗口？金管會被業者牽著鼻子走，對保戶權益受損卻充耳不聞？

她痛批，堂堂金融監理機關金管會卻自廢武功，任憑業者擺爛、完全不想監督！最令她無法接受的是，金管會在聽取業者心聲時明明能如此迅速，又為何對於保戶權益受損一事至今仍然視若無睹呢？