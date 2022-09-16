台北市長柯文哲（前右二）和無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前左二）16日同場出席「2022中小企業 ESG博覽會」，兩人並無互動。（趙雙傑攝）

台北市長選戰三腳督，各參選人皆提出政策吸引選民認同，民進黨參選人陳時中昨拋出「勞工三箭」，包含求職提供1280月票、增設高齡就業平台、勞工董事等。不過台北前副市長、無黨籍參選人黃珊珊酸陳時中政策「見樹不見林」，一直在撒幣，要他別當江湖郎中。

陳時中昨在臉書指拋「勞工三箭」政策，包含加碼職訓、尋職交通補貼，提供捷運1280定期票，最長3個月、勞工董事制度、增設高齡就業平台等政策。

黃珊珊今上午出席「2022中小企業 ESG博覽會」，會前接受聯訪時回應陳時中政策，酸說陳時中的政策目前為止都是「見樹不見林」，都在用灑幣方式，但灑幣不是最有效方法，做一個首長必須掌握全盤的內容。

她批說，陳時中另外2箭如高齡就業平台，北市府早就已做，還有勞工董事，這是中央職權、是要中央修法的，陳時中在衛福部長任內，為何不跟中央建議？更嗆陳時中應先把市政全盤了解後再來說，別當「江湖郎中」。