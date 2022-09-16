台灣人的政黨支持傾向（2022/9）。(台灣民意基金會提供)

選戰逼近，各黨皆摩拳擦掌準備中！台灣民意基金會今(16日)公布最新「台灣人的政黨認同與支持」民調，結果最新民意顯示，20歲以上台灣人中，22.4%支持民主進步黨，15.4%中國國民黨，20.9%台灣民眾黨。台灣民意基金會分析，與上個月相比，可發現台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，仍居國內第一大黨。

台灣民意基金會指出，與上個月相比，可以輕易發現，台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，仍居國內第一大黨；民眾黨扶搖直上，支持度激增7.5個百分點，上升到二成一，再度彎道超車國民黨，成為國內第二大黨，而且只落後民進黨1.5個百分點；國民黨支持度略減1.1個百分點，淪為第三大黨。

台灣民意基金會進一步分析，在民進黨方面，自今年七月到現在短短兩個月，民意支持度重挫11.8個百分點，幾近崩盤，顯然事出有因。尤其九月的現在，支持度只剩22.4%，比2018年9月同期支持度（24.7%）還低，並創下自2016 年7月以來最低紀錄。這對即將到來的2022九合一地方選舉必然造成重大衝擊。箇中原因與意涵為何？甚值推敲。

至於國民黨方面，台灣民意基金會指出，過去兩個月民意支持度沒有明顯變化，都維持在15%上下。2022 年一到八月政黨平均支持度15.31%，不動如山。對一個擁有38席立委，兩都、12縣市長，及數百位地方民意代表的台灣最大反對黨，這樣的民意支持度無疑是一個嚴重警訊，尤其在地方大選年。國民黨籍候選人為求勝選很可能將積極轉向尋求中性選民的支持。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。本次調查訪問期間是9月12-13；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1005人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.09 個百分點。