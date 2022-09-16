國民黨台北市長參選人蔣萬安日前被問到上任後要先做的三件事，蔣萬安回稱走訪清潔隊、市場、商圈及建置智慧電桿等，出乎意料的答案引發網友熱議。蔣萬安今接受專訪時，再談到上任後要做的三件事有新的說法，他強調，大巨蛋盡速完工、東環段動工，最後是獎勵生育。

蔣萬安今天早上接受網路節目「誰來早餐」專訪。主持人朱凱翔說，再給蔣萬安一次機會「補考」，上次節目主持人王偉忠問上任後做的三件事，王偉忠可能想的事情是重大的政策、方案，但蔣萬安誤會成要先去慰勞清潔隊，好像立刻當天要做的事，但如果不是一天的庶務，哪三個重要政策或政見要做？

蔣萬安回應，「大巨蛋我一定在上任後盡速完工」，讓市民享受到大家但成果，趕快舉辦國際大型的賽事，這絕對要來做，第二，他承諾上任之後一定讓捷運東環段盡速動工，民生汐止線因為還要經過中央的環評核定，核定之後也是馬上動工。

他說，第三個是獎勵生育、減輕年輕人的負擔，生育獎勵金從現在第一胎2萬，他要給4萬，生第二胎解決他們居住問題，只要符合入住社宅資格，直接入住不用抽籤、租金8折，這幾件事情都是馬上來做。

朱凱翔追問，北市人口流失好像不是生育率問題，就是純粹大家住不起搬走？蔣萬安說，對，那是人口流失問題，但2011年台北新生兒人數還有2.9萬、接近3萬，去年北市新生兒人數1.6萬，幾乎少了一半，這是迫切要面對的問題。

他強調，一定要透過很多政策誘因，除了給予生育獎勵，然後解決居住問題，他也提出透過補助拉近公立跟私利收費標準，他有具體政策牛肉；大家會說是他的政策就是補助、編列預算，但他認為投資下一代就是投資台北的未來，要將經費用在刀口上、用在迫切要解決的事。