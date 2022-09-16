基隆海洋老鷹嘉年華17日展開，基隆市政府推出活動限定免費觀光巴士，帶民眾在遊行開始前，先來一趟基隆小旅行。（基隆市觀銷處提供／張志康基隆傳真）

基隆海洋老鷹嘉年華17日展開，基隆市政府推出活動限定免費觀光巴士，帶民眾在遊行開始前，先來一趟基隆小旅行。（基隆市觀銷處提供／張志康基隆傳真）

基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行將於17日下午3時展開，為吸引更多的民眾來到基隆，基隆市政府宣布，當天推出活動限定觀光巴士，邀請民眾在遊行展開前，來一趟基隆小旅行。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，基隆為今夏熱門的旅遊目的地，市府推出多種觀光巴士遊程，結合大型主題活動，讓民眾有機會免費體驗搭基隆觀光巴士旅遊基隆。

這次的活動限定遊程，將於海洋老鷹嘉年華遊行開始前，帶領民眾走訪正濱漁港色彩屋及阿根納造船廠等基隆最夯景點，民眾於基隆文化中心（中正路側公車停靠區）上車，隨車有專業人員導覽解說，遊客可深度體驗基隆山海美景及歷史人文，最後返回市區參加嘉年華踩街遊行，全程約60分鐘，發車時刻為12：00、13：00、14：00共3趟次，每輛基隆觀光巴士座位人數上限22人，歡迎大家把握機會搭乘。

今年的海洋老鷹嘉年華遊行以「遨遊天際、向海致敬」做為嘉年華主題，除了在地社區、學校、精彩表演隊伍外，更號召烏克蘭MRG馬戲團、橘助Cosplay、女十字軍印地安哈雷車隊等特色團隊，匯聚達歷年之最的52隊國內外表演團體，現場更在早上就開始海洋特色市集。

曾姿雯指出，參加這次活動限定的觀光巴士遊程的民眾，只要在9月19日上午8時前在基隆市政府觀光及城市行銷處粉絲專頁按讚，並於指定貼文留言PO出您與觀巴的合照，就有機會獲得基隆在地插畫家可樂王插畫作品專屬一卡通卡片一張；另活動當日下午14時至17時將實施封路及交通管制措施，建議參加踩街遊行的民眾可以提早抵達，搭乘免費觀光巴士深度遊覽基隆後，返回市區感受台派海洋嘉年華遊行的魅力。