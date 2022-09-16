財政部長蘇建榮表示，早在1989年財政部賦稅改革委員會就已經提出要分年分階段調降儲蓄投資特別扣除額，下一階段是從27萬調降到18萬，一次調降9萬元。

立法院即將開議，本屆立委共提出37案扣除額修正草案，預計本會期正面交鋒。財政部也正在針對針對扣除額調整進行評估，其中最受矚目的是，租金從列舉扣除額調整為特別扣除額，上限為12萬元；以及儲蓄投資特別扣除額也考慮調整。

對於外界好奇，扣除額是否「只增不減」、「只升不降」，也就是只能朝減稅的方向調整？蘇建榮今日接受採訪時表示，慣例上是如此，但是也有例外，例如儲蓄投資特別扣除，大概在1989年，財政部賦稅改革委員會的時候提出的方案。原來是36萬，那提出來的方案是：分年分階段，從36萬降到27萬、再降到18萬，目前只實施了第一階段。

蘇建榮表示，但是調整還要整體考量，就申報所得資料裡面，大概只有30％才是課稅所得，這個比率相對比較低，這也是當初要綜合考量要去思考的原因之一。