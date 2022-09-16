昨（15）日高雄又傳2起浮屍案，有網友在臉書社團整理出「高雄浮屍錄」，從8月10日至9月15日，短短37天內高雄就出現包括7女1男等8具浮屍，驚人數字讓人不禁詢問「高雄到底怎麼了？」，貼文曝光後也引發熱議。

高雄市鼓山區哨船頭安檢所碼頭前昨（15）日上午驚見裸身女浮屍，下午在左營區蓮池潭又發現一具浮屍，近來浮屍頻傳，一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」整理出一張「高雄浮屍錄」，由圖所見，從8月10日至9月15日，短短37天內高雄就出現8具浮屍，驚人數字讓PO直呼「到底怎麼了？」。

據表所指，8月10、12、18、20日及本月2日分別在高雄前鎮河、愛河、愛河之星等，1個月共發現6具浮屍。15日上午在鼓山哨船頭碼頭及蓮池潭春秋閣龍尾處橋下，又發現兩具女浮屍。

網友製作高雄浮屍錄。（翻攝臉書爆廢公社公開版）

貼文曝光後引起網友們熱烈的討論，紛紛留言「這社會真的生病了…」、「我感覺事情不簡單，可能要請柯南出來了」、「因為我們高雄暖啊！我高雄我驕傲」、「笑的人要下地獄高雄沒有怎麼了啊！」、「暖男在，大家勇於墜入愛河」、「女生的壓力好大」。

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