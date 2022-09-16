蘋果iPhone14系列風光開賣，中華電(2412)董事長謝繼茂親自進行頭香交機儀式，也喊年底會突破20萬支的目標，預計也將帶動5G滲透率達30%。

謝繼茂表示，這次預約的熱烈程度比去年iPhone13成長2倍，故樂觀看待iPhone 14年底會突破20萬支，也將帶動5G滲透率達30%。

謝繼茂也指出，觀察到本次高階旗艦機Pro、Pro Max銷售更勝以往，長期iPhone 14 Plus比較實惠，也看好iPhone 14 Plus會逐步起來，看好iPhone 14熱潮，將帶動5G滲透率上看30%。

中華電今在首賣活動中，祭出排隊限領3600元優惠券，前10名再加碼AirPods Pro。中華電自2008年首度引進iPhone已經13年，這次首次在東區服務中心首賣，推出百萬好禮抽獎，iPhone 14 Pro和Hami點數，提供用戶更多樣選擇。