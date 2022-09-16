G7國家的貿易部長在德國進行兩天會議。德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)在周四說，G7集團已經同意對中國採取更強硬和更協調一致的貿易立場。

在G7集團進行兩天會議之後，哈貝克表示，討論中國問題是旨在確保較高的國際貿易標準、防止北京利用其經濟實力對其它國家施加壓力。

經濟部長說，當一個人說只談貿易，而不要去管社會標準或人道主義標準如何，這種情形已經結束了。我們不應該允許自己再出現這種情形。

此番發言似乎部分地批評到德國前任的梅克爾政府立場。

部長說，德國將努力說服歐盟制定更有力和更加針對中國的貿易政策，作為歐洲人，來回應中國為保護其經濟所採取的強制性措施。

哈貝克說，G7同意將協調各自的行動。

在G7會議後的聯合聲明，並沒有明確指名中國。聲明指出，對「所有形式的強迫技術轉移、智慧財產權的盜竊、降低勞工和環境標準以獲取競爭優勢等不公平做法、扭曲市場的國有企業行為，以及有害的工業補貼，包括那些導致產能過剩的做法」，G7表示擔憂。