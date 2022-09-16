iPhone 14今天正式開賣，各大銷售通路都被果粉擠爆，好市多開賣也大排長龍，在現場的網友回報說，新竹好市多超過50人在排隊、台南好市多門口也有20多人在排隊。另有熱心網友則分享了好市多開賣iPhone14系列手機的價格，最少都可以省下1000元以上，讓不少網友大讚，這價格真香。

一名網友今（16日）在PTT上發文表示，iPhone14系列開賣了！引起大批果粉熱烈討論，不少人跟著狂刷官網，希望可以搶到貨。不過，其中有一人就問說「iPhone14開賣了！不知道好市多會不會有賣現貨欸？想去搶。」讓不少網友也跟著＋1求解。

好市多開賣iPhone 14，果粉塞爆現場。（圖／翻攝自PTT）

對此，已經在好市多排隊的網友則回報說，「在新竹好市多排，剛剛前面的人說只有10支QQ」、「台南好市多門口大概有20個人在排隊」、「新竹好市多已經超過50個人了XD」、「好市多確定有賣，桃園南崁有，但已經沒pro了」、「好市多都不會公布要不要賣，慣例第一天就會有現貨」、「好市多有，但應該馬上就沒了」。

另有網友熱心分享好市多開賣的價格，其中iPhone 14的128G售價2萬6899元，比起官網原價2萬7900元，省了1001元；iPhone 14的256G售價3萬295元，官網則賣3萬1400元，省了1105元。而iPhone 14 Pro系列，128G售價3萬3669元，官網價3萬4900元，現省1231元；256G則賣3萬7049元，比起官網的3萬8400元，省了1351元。最後則是iPhone 14 Pro Max 256G，好市多價格4萬0899元，官網則是4萬2400元，可省2001元。不少網友看呆說，比官網便宜不少欸，真的香！