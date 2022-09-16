動畫或漫畫常有眼球掉出來，或是眼球凸出的情形，現實中是否真有可能？眼科醫師表示，一般情況機率極低，但若受到非常強烈的撞擊，導致頭骨、眼眶碎裂，眼球有機會掉出來。

眼科醫師林于皓在「眼睛好朋友－和欣視光眼科診所」解釋，眼球不會隨意掉出來，就連醫院要進行角膜移植的時候，都需要多種器械配合，才可以將眼球取出，再取出角膜，這是因為眼球周邊有6條肌肉跟視神經，將眼球穩穩地固定在眼框骨。

林于皓表示，因此單純情況下，眼球掉出來的可能性極低，除非有非常強烈撞擊，例如車禍帶來的衝擊力，就有可能會讓頭骨、眼框碎裂，讓肌肉沒有支撐性，才可能掉出來。

他並分享，常有病人稱隱形眼鏡卡在眼皮跟眼球之間，擔心隱形眼鏡滑到上眼瞼之後，是不是會掉進大腦內？他表示，此部分無須擔心，因為眼球坐落在眼窩裡面，眼窩就是骷顱頭那兩個大洞，眼窩跟腦袋隔著骨頭，眼球跟眼窩間也隔著很厚、強韌的組織，因此可擋住異物入侵，不過要是隱形眼鏡卡住，建議仍要就醫檢查。