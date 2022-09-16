Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）宣布打完下周末賴佛盃後退役，與他多年巔峰對決但私交甚篤的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），聞訊後在個人推特上難過表示，他一直希望這天永遠不要來，自己非常榮幸能和費爸競爭多年，相約倫敦賴佛盃見。

「親愛的羅傑（費德勒名），我的朋友和對手，我希望這天（退休）永遠不要來。這對我個人和世界體壇來說，都是個令人難過的日子。」

納達爾在推特上表示，自己能與費德勒共享那些年的精彩對決，度過場內外的驚奇時刻，不僅是榮幸、榮耀也是何其特別的待遇。

「未來我們會有更多共享時刻，還有很多事情可以一起去做。」納達爾說：「此刻我真摯的祝福你和太太米爾卡、小孩及家人幸福快樂，好好享受時光。我們倫敦見！」

費、納對決被認為是現代網球最精彩的對抗之一，早在2004年3月邁阿密大師賽的首次遭遇，年僅17歲、男單世界排名34的納達爾，竟以直落2爆冷擊敗當時的球王費德勒，就為兩人的巔峰對決揭開序幕。

費、納生涯共40次對決，納達爾以24勝16敗略占上風，四大賽14次交手也由蠻牛拿下10勝。兩人在喜愛的草地、紅土各擅勝場，費爸的8座溫布頓、蠻牛的14座法網冠軍，各是賽事紀錄保持人，雙方也很難踩進各自的主場，費爸僅於2009年納達爾中途意外出局，拿到生涯唯一一座紅土大滿貫冠軍，納達爾也僅兩度稱霸溫網。