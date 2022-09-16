被視為民進黨內最有希望接棒2024大位的副總統賴清德，腰傷手術休養逐漸復原後，15日首度展開輔選行程，外界認為出身新北市萬里的賴清德把首戰選在新北市長侯友宜地盤、自己故鄉，為2024鋪路意味濃厚。資深媒體人羅友志則認為，「賴清德開始活躍了！鄭文燦留校察看了？」

年底選戰被視為各政黨2024接班人卡位戰，民進黨包括賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等天王級人物，在此次九合一選舉，不論輔選或參選，都將格外受到關注。賴清德昨(15)日便到新北市為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，並批侯友宜被評為5顆星市長，市政卻是每況愈下。由於賴清德是民進黨內最被看好挑戰2024的人，賴清德這一趟新北站台，外界認為「打侯」重於「保龍」。

羅友志15日則在臉書寫下「賴清德開始活躍了！鄭文燦留校察看了？」引來諸多討論。網友紛紛回文表示「這次換賴鄭要打起來了」、「把陳建仁放在哪」、「開始明槍暗箭」、「為什麼賴清德出現就會有人不舒服 機率也太高了」、「為何只要他出現，就會剛好有人昏倒」、「要出來蹭一下等下次出來選嗎？賴沒機會啦！」、「策略性放風 , 選完凍回去」。