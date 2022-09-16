「台南的一百種生活」系列影片主持人謝小五說，系列影片想要表現台南人得天獨厚的生活方式。（洪榮志攝）

影音平台YouTube近來出現一個「台南的一百種生活」頻道，內有7支影片，長度都接近10分鐘，分別介紹台南的旅遊點景與市場米其林美食。市府今天再開箱2支「台南的一百種生活」影片，不僅市長黃偉哲、副市長趙卿惠、觀旅局長郭貞慧都在片中客串演出，黃偉哲更前往老字號的「東來」理髮店，親身體驗府城洗頭文化，洗完頭還一派輕鬆地大喊「讚」！

市府觀旅局及經發局為迎接後疫情時代，振興台南的觀光經濟，特別推出「台南一百種生活」及「市場米其林周記」觀光推廣影片，希望以在地人的角度，帶領觀賞者探索府城之美，並讓國內外的遊客，透過影片了解台南的魅力。

市長黃偉哲表示，系列影片詮釋台南的生活縮影，但台南的生活絕對不只100種，台南擁有豐富的文化底蘊及觀光資源，舉凡建築、設計、文學、生活品味等都值得細細品嘗；愛上台南可以有幾百種理由，前來台南玩更是有百種體驗的方式。

觀旅局長郭貞慧指出，此次的「台南一百種生活」系列旅遊影片，邀請台南各領域的職人參與拍攝，以「短板百科全書」、「會動的維基百科」為概念，共拍攝9支影片，除推廣台南的自然與人文特色觀光外，還凸顯濃厚的人情味、歷史建築等在地特性，更有中文及英文版本，方便外國遊客欣賞。

經發局長陳凱凌也說，「市場米其林周記」以「市場的美食家」、「市場米其林」為主軸貫穿一系列影片，透過主持人謝小五散步於市場，帶領觀眾看見在地市場的容貌，進而探索市場裡的美食、名攤，以及認識在市場裡長大、生活在市場裡的職人，系列影片共有9支，目前已陸續發表。

謝小五強調，「台南的一百種生活」想表現台南人得天獨厚的生活方式，在這個城市裡，時間是錯亂的、人是自由的，這種獨步全球的生活方式，讓人更深愛台南這個與眾不同的城市。在影片拍攝製作過程中，還遇到許多台南溫暖的故事，感受到在地生活的美好與趣味性，團隊將最精華的部分剪成18支影片，每周三及周五固定上架。