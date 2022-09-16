民進黨台北市長參選人陳時中近來風波不斷，包括免治馬桶、偷窺、盜圖、擋疫苗等，重創其選情。最新進度是，陳時中被爆親自打了一通電話給擁有超高人氣、掛名競選總部幹部卻屢傳遭排擠的「港湖女神」立委高嘉瑜，盼聽取體制外不同意見，既展現「求生慾」，也意識到自己的競選團隊確實出現重大問題。

據《新新聞》報導指出，陳時中12日深夜親自致電高嘉瑜，約她出來喝咖啡、聊天；從時間點來看，陳當時尚未從免治馬桶、偷窺、擋疫苗等爭議中脫身，當晚更爆出小編盜圖事件，可謂正深陷「水深火熱」中。

報導指，高嘉瑜作風向來特立獨行，也屢傳遭排擠消息，故她沒被加進陳時中競選總部中各派系群組。高雖被封重要頭銜，卻也多是「被通知」的份，僅在有相關活動時現現身、唱唱歌，對各項決策並不了解，甚至在這通「神秘電話」前，更從未親自踏入總部半步，處境可想而知。

據報導，陳時中目前選舉主要由民進黨前秘書長洪耀福操盤，這是由總統身兼黨主席的蔡英文親自指派的人選，而陳也面臨遭黨內大老、英系、等著分封的政二代「多重牽制」的窘境，面對狀況他無法指責任何一人，只能自己頂住所有壓力與道歉。 而陳時中親自打這通電話給高嘉瑜，目的就是希望能夠聽取「體制之外」的多元聲音，除了展現「求生慾」，恐怕也明白自己選舉的確出現狀況，再不找人救不行了。

對此傳聞，《中時新聞網》聯繫高嘉瑜辦公室，高辦助理表示無法代回，高委員目前也尚未進辦公室。