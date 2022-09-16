無黨籍台北市長參選人黃珊珊16日出席中小企業ESG博覽會，會前受訪。（陳薏云攝）

台北市府先前花900萬元買到黑心快篩，都是人民納稅錢。國民黨台北市長參選人蔣萬安昨承諾「追究到底」，對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊今受訪時反酸，廠商已經脫產沒錢，「他要怎麼討回來？要找討債公司嗎？」

蔣萬安昨晚赴松山慈祐宮直播，台北市議員徐巧芯提到，台北市花了900萬買到黑心快篩，是市民的納稅錢，以後蔣萬安做市長要不要幫大家把900萬討回來？他則承諾，一定幫大家討回來，一定要追究到底。

對此，黃珊珊16日出席中小企業ESG博覽會，她受訪時表示，現在正在追討（錢），也已經對該公司進行假扣押，但黑心廠商已經脫產，用假扣押方式還不見得扣得到錢，「不知道蔣萬安委員要用什麼方式去討黑心空殼廠商？這就是一筆爛帳。」她更質疑蔣萬安說法，「廠商沒錢他要怎討回來？要找討債公司嗎？」

黃珊珊進一步指出，重點在於衛福部當時怎麼會核准這種廠商，還讓地方政府購買，這是很嚴重的事，中央沒盡到把關責任，地方政府更是全國各地都受到傷害。

另北市府將於月底加發敬老愛心660元，將再動用二備金8500萬，被藍營議員質疑是政策買票，黃珊珊表示，大家都把人想得很邪惡，沒用完的預算就回饋，跟選舉一點關係都沒有。

黃強調，當時推出振興構想時，不知道會剩下多少錢，是個變動的預算，因此先訂出了660元，9成都是原來的錢，不足的才用二備金補足。