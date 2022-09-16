柬埔寨8月發生3名台南人遭槍殺，一批受騙到柬埔寨工作的被害人隨即受援助返台，警方事後發現林姓男子為首的人蛇集團，也偽裝成被害人，混在行列中跟著入境，15日在桃園將5人逮捕，全案以人口販運等罪移送偵辦，同時繼續追查幕後集團成員。

台灣8月發生3名台南人在柬埔寨遭槍殺，推起柬埔寨求職詐騙陷阱輿論高峰，台南市警5分局結合佳里、歸仁警分局、台南市刑大等單位，15日到桃園逮捕32歲林姓男子與其4名黨羽成員。

警方發現，林男在台灣即從事詐欺工作，後遭大陸詐騙集團吸收為幹部，2月「升遷」至柬埔寨任「人事主管」，該集團分工細膩，分為「人事部」與「業務部」。有的負責在網路張貼不實工作訊息等待被害人上鉤，有的負責在台灣與柬埔寨兩端接送被害者，被害人直到下飛機時，才得知自己被迫加入詐欺集團，從事不法工作。

「業務部」的工作是以感情、虛擬貨幣投資詐騙，欺騙歐美地區的華人。「人事部」的工作內容主要是欺騙台灣人到柬埔寨從事詐騙。這些到柬埔寨從事詐騙的台灣人，同時具有被害人與加害人身分。如被害人的績效差，女的會被逼做仰臥起坐、伏地挺身、深蹲等體罰，男的則遭毆打。

台南市3名不法分子8月到柬埔寨遭槍殺，引爆柬埔寨求職陷阱真實慘況，詐欺集團擔心曝光，主嫌林男等幹部偽裝成被害人行列中返台避風頭，在登機前還恐嚇被害人，不准將詐騙園區內的工作、幹部身分透漏給警方，否則返台將會去找被害人。

台南市警方仍在事後從被害人指證中，確定林男在柬埔寨的惡行，目前全案將以人口販運等罪移送偵辦。