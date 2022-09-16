陸軍航空特戰指揮部公告所屬空降訓練中心今天在屏東大鵬灣實施特種地形跳傘訓練，所屬特戰組官兵一早就搭乘C-130運輸機，使用基本人員傘進行施訓。上午進行3批18名學員跳傘，過程相當順利，難得一見的朵朵傘花落入水面，也引起大批民眾圍觀。

陸軍特戰官兵上午在屏東大鵬灣實施海上跳傘訓練，既驚險又壯觀。(王姓讀者提供)

陸軍特戰官兵上午在屏東大鵬灣實施海上跳傘訓練，既驚險又壯觀。(王姓讀者提供)

據了解，這項這種地形跳傘訓練原本9月初就要實施，但因颱風延後。過去這項訓練都在加祿堂海域實施，但為安全考量，改在浪況較佳的大鵬灣內實施。

陸軍特戰官兵上午在屏東大鵬灣實施海上跳傘訓練，既驚險又壯觀。(王姓讀者提供)

航特部表示，為厚植特戰官兵適應特殊複雜地形及水域跳傘職能，陸軍航特部空降訓練中心傘訓教官組，今年選擇在屏東大鵬灣潟湖區依年度教育計畫，執行水域跳傘訓練；人員完訓後，除具備執行各種特殊複雜地形跳傘能力外，亦可有效增進特戰部隊高山、叢林、水域等全方位立體作戰滲透職能。

航特部表示，此次跳傘訓練區分三階段：第一階段實施地面複訓及水面緊急狀況處置，第二階段由教官複訓，確認航路及水域安全，第三階段由學員施訓；全程搭載空軍C-130H運輸機，使用T-10B傘具自1250呎高度跳出，強化官兵作戰能力，確保軍事任務達成。

據了解，航特部全體官兵，都須通過5次基本傘訓，至於專精官兵則要接受「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形。

航特部表示，海上跳傘較為特殊，官兵在空中就要依序拉開繫身帶、解開副傘連結鈎、調整坐鞍並解開胸帶及腿帶，在輕觸水面時要立即脫離傘具，以免遭傘具纏繞陷入溺水險境，海面寬廣較難有可供識別的陸岸參考點，官兵要保持清醒冷靜，遵從部隊長官指示行動。