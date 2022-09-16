資深女星「鳥來嬤」吳敏，出道逾50年有不少代表作，因本土劇《鳥來伯與十三姨》再攀事業巔峰，沒想到卻在當紅之際，轉換跑道征戰政壇卻落選，加上投資失利負債千萬，人生因此跌落低谷，如今淡出螢光幕近8年的她，近況曝光引起熱議。

資深演員吳敏演紅《鳥來伯與十三姨》的鳥來嬤，一演就是11年的她，成為該戲劇的金字招牌，沒想到卻在事業巔峰之際，轉戰政壇參選台中市議員，未料卻落選加上投資失利，負債高達上千萬，還不出錢的她因此被黑衣人追債，沒想到屋漏偏逢連夜雨，經濟陷入困境之際，竟罹患子宮頸癌，一度面臨沒有錢開刀治療的窘境，好在有朋友協助才有錢動手術。

根據《三立新聞網》報導，淡出螢光幕8年的吳敏近況曝光，她透露這幾年因為疫情爆發，幾乎都沒有活動可以接，不免感嘆：「計畫永遠感不上變化」，至於對未來是否有新規劃？吳敏表示能好好活著就不錯，如今能把身體顧好最重要，即使日子不好過，還是要生存下去，坦言有機會還是想重返演藝圈，也喊話未來有好的戲劇可以找她演出。

吳敏消失螢光幕期間，也曾轉戰豐原巨騰文創唱秀，加上資深歌仔戲明星連明玥幫忙，規格堪稱是舞台劇等級，據悉專接遊覽車包團，平均一天能接到三場，雖然收入無法跟演《鳥來伯》時相提並論，但求溫飽絕對足夠。